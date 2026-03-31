Según confirmaron fuentes oficiales, se trata de una primera tanda de nominaciones que incluye 50 jueces, 5 defensores, 1 fiscal y 6 conjueces, en un universo que supera las 300 vacantes existentes.

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El envío fue formalizado con la firma del Presidente y comunicado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien destacó el inicio del proceso institucional para completar cargos clave en distintos fueros.

Hoy iniciamos el proceso formal para enviar al Senado de la Nación los primeros 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces destinados a cubrir vacantes en los fueros: penal, penal económico, civil (familia), comercial, contencioso administrativo y seguridad social. Se… — Juan Bautista Mahiques (@juanbmahiques) March 25, 2026

Listado de pliegos:

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Cámara Nacional de Casación: Nicolás Grappasonno.

Cámaras de Apelaciones y Tribunales Orales Federales: Emilio Santiago Faggi; Lureano Alberto Durán; Yamile Susana Bernan; Santiago Quián Zavalía; Paula Andrea Castro; Samanta Claudia Biscardi; Osvaldo Felipe Pitrau Analía Victoria Romero; Lucila Inés Córdoba; Alejandro Javier Catania; Juan Pedro Galván Greenway; Jorge Djivaris; Walter Fabián Carnota; Fernando Strasser; María Verónica Micheli; Carlos Fabián Cuesta; María Julia Sosa; Claudio Ricardo Silvestri; Pablo Ezequiel Wilk; Pablo Javier Flores; Javier Matías Arzubi Calvo; Nicolás Ramón Ceballos; Ricardo Santiago Lombardo; Ivana Sandra Quinteros; Nicolás Antonio Pacilio; Hugo Fabián Decaría; Federico Novello.

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Jueces federales: Gerardo Daniel Cacace; Emilio Rosatti; Walter Alberto Rodríguez; Ana María Cristina; Juan Diego Allievi; María Laura Ameri.

Jueces nacionales en lo Criminal y Correccional: María Gloria Capanegra; Santiago José; Jaimes Munilla ; Pablo Federico Moya; Laura Fabiana Kvitko; Santiago Alberto; Poncio Paula Fuertes; Soledad Eugenia Mariño; Ignacio Labadens.

Jueces nacionales en lo Civil: Laura Wiszniacki; Ezequiel Javier Sobrino Reig Julián Herrera; Juan Martín Balcazar; Germán Augusto Degano; Javier Alberto Santiso; Santos Enrique Cifuentes.

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Fuero Comercial: María Agustina Boyajian Rivas.

Fiscalías: Juan Andrés Moldes.

Defensores: María Inés Reston; Felipe Alberto Alliaud; Marcela Lorena Sasso; Verónica Mabel Polverini; Lucas Marcelo Bellotti San Martín.

Conjueces: Lucila Califano; Paula Diana Marinkovic; Claudia Inés D’Acunto; Ramiro Santo Fare; Raúl Augusto Montesano; Adrián Jorge Hagopian.

De acuerdo con la información oficial, la mayoría de los nombramientos propuestos corresponde a tribunales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, zonas donde se concentra gran parte de las vacantes judiciales.

Los cargos abarcan distintos fueros, entre ellos penal, civil, comercial, contencioso administrativo y seguridad social, lo que refleja el alcance transversal de la iniciativa.

Tal como establece el procedimiento constitucional, los pliegos deberán ser analizados por la Comisión de Acuerdos del Senado antes de llegar al recinto para su eventual aprobación o rechazo.

Sin embargo, el tratamiento formal dependerá de que los expedientes tomen estado parlamentario en una sesión de la Cámara alta. Desde el oficialismo anticiparon la intención de avanzar con el debate en el corto plazo.

El envío de estos pliegos se inscribe en la estrategia del Gobierno de acelerar la cobertura de vacantes y mejorar el funcionamiento del sistema judicial, en medio de un escenario político donde la relación con el Senado será determinante para concretar las designaciones.