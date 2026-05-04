La nueva tanda incluye postulaciones para jueces, fiscales y defensores públicos en fueros clave como el criminal, federal, penal económico, civil y comercial, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en varias provincias. La medida forma parte de una estrategia más amplia del Poder Ejecutivo para avanzar en la cobertura de cargos vacantes, que ya supera el centenar de nominaciones elevadas al Congreso.

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Los pliegos abarcan cargos en jurisdicciones diversas como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Río Negro y Santiago del Estero, reflejando un intento de alcance territorial amplio.

Entre los nombres propuestos figuran candidatos para juzgados del fuero criminal y correccional, además de tribunales orales federales y cámaras de apelaciones. También se incluyen cargos del Ministerio Público, como fiscales y defensores.

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El envío incorpora, además, pedidos de prórroga por cinco años para jueces que alcanzaron la edad jubilatoria, una herramienta prevista por la normativa vigente pero que suele generar controversia política e institucional.

Con el ingreso formal de los pliegos, se activa el mecanismo previsto en el Congreso. Las postulaciones deberán ser analizadas por la Comisión de Acuerdos del Senado, que evaluará antecedentes, recibirá eventuales impugnaciones y realizará audiencias públicas antes de emitir dictamen.

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Después de ese proceso, los nombramientos podrán ser votados en el recinto, donde requieren mayoría simple para su aprobación.

La decisión del Gobierno se inscribe en un proceso más amplio de reconfiguración del Poder Judicial, con más de 110 cargos ya propuestos en lo que va de la gestión.

Sin embargo, casos puntuales incluidos en el paquete generaron cuestionamientos. Uno de los más mencionados es el de un juez cuyo pliego fue enviado pocas horas después de haber firmado un fallo considerado favorable al oficialismo, lo que despertó críticas desde sectores opositores por la cercanía temporal entre la decisión judicial y la iniciativa del Ejecutivo.

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En paralelo, también aparecen debates sobre posibles vínculos familiares o políticos en algunas candidaturas, un tema recurrente en los procesos de designación judicial en Argentina.

El oficialismo sostiene que el envío masivo de pliegos busca normalizar el funcionamiento judicial, mientras que la oposición advierte sobre el riesgo de avanzar sin consensos amplios en un ámbito clave para el equilibrio institucional.