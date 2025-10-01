Junto a las finales de los Evita, Mar del Plata vivirá una semana repleta de actividades deportivas
Al mismo tiempo, en la ciudad se realizará el Congreso Internacional en Ciencias de la Motricidad Humana: “Hacia una infancia más activa”, el Cross Country de Primavera, los 15K Open Sports Laguna, la “Correcaminata por la Vida” y la etapa decisiva de la Liga del Centro Bonaerense de Voley.
Las finales de los Juegos Nacionales Evita se desarrollan en Mar del Plata del 30 de septiembre al 4 de octubre, con 6.500 participantes de entre 12 y 18 años y 40 disciplinas (29 convencionales, 7 adaptadas y 4 promocionales). Este año se agregó Breaking, Tiros de 3 puntos (básquet), Tiros penales (fútbol) y los populares E-Sports.
Habrá distintos escenarios para cada actividad, destacándose el Parque de los Deportes, el CEF N°1, el complejo Punta Mogotes y la Playa Popular, junto a otras 26 sedes e instituciones.
Por otro lado, también llega a Mar del Plata el 6° Congreso Internacional en Ciencias de la Motricidad Humana: “Hacia una infancia más activa”, organizado por el nivel superior del servicio educativo del Club Atlético Quilmes, el Instituto Universitario River Plate y UFASTA. Se va a llevar a cabo el jueves 2 y el viernes 3 de octubre de 8 a 20 en la sede del Tricolor, situada en la avenida Luro al 3868.
Además, tras la postergación por mal clima, el sábado 4 a las 14 se va a llevar adelante el Cross Country de Primavera en el Parque Primavesi, para chicas y chicos de 4 a 15 años. Quienes quieran participar pueden hacerlo libremente, sin experiencia previa y con inscripción en este enlace.
En paralelo, el domingo será otra jornada repleta de actividades deportivas. En la Laguna de los Padres se va a disputar una nueva edición de los 15K Open Sports Laguna, con largada a las 8 en el sector de las calles Félix de Ayesa y Camino Cacique Cangapol. Para esta competencia, las inscripciones están agotadas.
A su vez, en el Corredor Saludable se realiza la 12° edición de “Correcaminata por la Vida”, para la concientización y la detección temprana del cáncer de mama. La actividad es gratuita y comienza a las 9 en la Plaza España, ubicada en la avenida Libertad y la costa. Para reservar un lugar y asegurarse la remera oficial del evento hay que inscribirse personalmente en cualquiera de las tres sedes del Instituto Radiológico: Catamarca al 1542, Buenos Aires al 2551 o avenida Constitución al 6779.
Pero también la etapa decisiva de la Liga del Centro Bonaerense de Voley se juega en Mar del Plata y tendrá acción el sábado 4 y el domingo 5, de 12 a 18, en el Club Atlético Once Unidos.
La competencia albergará a la categoría Mayores tanto en hombres como en mujeres. Por el lado de la rama masculina, la ciudad estará representada por Once Unidos, Banco Provincia y Cedetalvo, mientras que Mar Chiquita Voley y Once Unidos serán los equipos femeninos que busquen alzar la Copa de Oro.
