Las finales de los Juegos Nacionales Evita se desarrollan en Mar del Plata del 30 de septiembre al 4 de octubre, con 6.500 participantes de entre 12 y 18 años y 40 disciplinas (29 convencionales, 7 adaptadas y 4 promocionales). Este año se agregó Breaking, Tiros de 3 puntos (básquet), Tiros penales (fútbol) y los populares E-Sports.

Habrá distintos escenarios para cada actividad, destacándose el Parque de los Deportes, el CEF N°1, el complejo Punta Mogotes y la Playa Popular, junto a otras 26 sedes e instituciones.



Por otro lado, también llega a Mar del Plata el 6° Congreso Internacional en Ciencias de la Motricidad Humana: “Hacia una infancia más activa”, organizado por el nivel superior del servicio educativo del Club Atlético Quilmes, el Instituto Universitario River Plate y UFASTA. Se va a llevar a cabo el jueves 2 y el viernes 3 de octubre de 8 a 20 en la sede del Tricolor, situada en la avenida Luro al 3868.



Además, tras la postergación por mal clima, el sábado 4 a las 14 se va a llevar adelante el Cross Country de Primavera en el Parque Primavesi, para chicas y chicos de 4 a 15 años. Quienes quieran participar pueden hacerlo libremente, sin experiencia previa y con inscripción en este enlace.

En paralelo, el domingo será otra jornada repleta de actividades deportivas. En la Laguna de los Padres se va a disputar una nueva edición de los 15K Open Sports Laguna, con largada a las 8 en el sector de las calles Félix de Ayesa y Camino Cacique Cangapol. Para esta competencia, las inscripciones están agotadas.



A su vez, en el Corredor Saludable se realiza la 12° edición de “Correcaminata por la Vida”, para la concientización y la detección temprana del cáncer de mama. La actividad es gratuita y comienza a las 9 en la Plaza España, ubicada en la avenida Libertad y la costa. Para reservar un lugar y asegurarse la remera oficial del evento hay que inscribirse personalmente en cualquiera de las tres sedes del Instituto Radiológico: Catamarca al 1542, Buenos Aires al 2551 o avenida Constitución al 6779.



Pero también la etapa decisiva de la Liga del Centro Bonaerense de Voley se juega en Mar del Plata y tendrá acción el sábado 4 y el domingo 5, de 12 a 18, en el Club Atlético Once Unidos.

La competencia albergará a la categoría Mayores tanto en hombres como en mujeres. Por el lado de la rama masculina, la ciudad estará representada por Once Unidos, Banco Provincia y Cedetalvo, mientras que Mar Chiquita Voley y Once Unidos serán los equipos femeninos que busquen alzar la Copa de Oro.

