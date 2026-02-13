Juntan útiles, mochilas y zapatillas para niños en situación de vulnerabilidad
La campaña es organizada por el Colegio de Técnicos junto a la ONG Palestra. Se desarrollará hasta el lunes 23, con el objetivo de acompañar en el inicio del ciclo lectivo.
El Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 5, junto a Proyecto Felicidad, lanzó una campaña solidaria para recolectar útiles escolares, mochilas y zapatillas que serán destinados a la ONG Palestra, con el fin de acompañar a niños y adolescentes en el inicio del ciclo lectivo. Las donaciones se reciben hasta el lunes 23 en la sede del Colegio (Dorrego 1371), de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00.
La iniciativa busca que todos los jóvenes que asisten a Palestra puedan comenzar las clases con los elementos básicos necesarios para su escolaridad, promoviendo la igualdad de oportunidades educativas.
Palestra es una organización que brinda contención y acompañamiento a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, desarrollando un trabajo sostenido junto a las familias y la comunidad.
El Colegio de Técnicos es la institución que, por delegación del Estado provincial, tiene a su cargo el registro matricular y el control del ejercicio profesional de técnicos de distintas especialidades vinculadas a la construcción. El Distrito 5 cuenta con sede central en Mar del Plata y delegaciones en Balcarce, La Costa, Miramar, Necochea, Pinamar, Tandil, Villa Gesell y Mar Chiquita.
En el marco de su labor institucional y a través de la Comisión de Sustentabilidad, la actual gestión impulsa acciones que fortalecen el vínculo del Colegio con la comunidad, promoviendo iniciativas solidarias que respondan a necesidades concretas, como la presente campaña.
