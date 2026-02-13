El Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 5, junto a Proyecto Felicidad, lanzó una campaña solidaria para recolectar útiles escolares, mochilas y zapatillas que serán destinados a la ONG Palestra, con el fin de acompañar a niños y adolescentes en el inicio del ciclo lectivo. Las donaciones se reciben hasta el lunes 23 en la sede del Colegio (Dorrego 1371), de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00.

La iniciativa busca que todos los jóvenes que asisten a Palestra puedan comenzar las clases con los elementos básicos necesarios para su escolaridad, promoviendo la igualdad de oportunidades educativas.

Palestra es una organización que brinda contención y acompañamiento a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, desarrollando un trabajo sostenido junto a las familias y la comunidad.

El Colegio de Técnicos es la institución que, por delegación del Estado provincial, tiene a su cargo el registro matricular y el control del ejercicio profesional de técnicos de distintas especialidades vinculadas a la construcción. El Distrito 5 cuenta con sede central en Mar del Plata y delegaciones en Balcarce, La Costa, Miramar, Necochea, Pinamar, Tandil, Villa Gesell y Mar Chiquita.

En el marco de su labor institucional y a través de la Comisión de Sustentabilidad, la actual gestión impulsa acciones que fortalecen el vínculo del Colegio con la comunidad, promoviendo iniciativas solidarias que respondan a necesidades concretas, como la presente campaña.

