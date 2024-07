Luis “Junior" Cequeira decidió ponerle punto final a su carrera deportiva profesional la semana pasada. Una decisión que generalmente tiene todo un tránsito hasta tomarla y que nuna es sencilla.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) el base nacido en Chaco habló sobre este paso en su vida profesional y personal: “es una decisión muy importante, no la más importante, pero es darle fin a una etapa deportiva. Lo venía transitándolo internamente y al ver el panorama de lo que se estaba presentando en el receso y las opciones que tenía; pensé en darle fin a la carrera deportiva y encarar otro proyecto para estar más con la familia”.

La idea era darle otro fin a su extensa carrera, pero a veces, las condiciones en las cuáles se da el retiro, no las puede elegir el jugador: “es una mezcla de muchas sensaciones. Uno siempre planifica lo ideal para dar un cierre a la carrera y eso sería lograr el ascenso con Quilmes y decir basta. Cuando pisé Mar del Plata en mi cabeza estuvo eso, cuando llegué a Mar del Plata las circunstancias van cambiando. Sabía que Quilmes no era una opción y tenía que buscar nuevos horizontes, no estaba en mi cabeza esa situación. Uno lo viene transitando todo esto internamente”.

Dentro de las chances, luego de anunciar el retiro, también se empezó a especular con que el “cervecero” quería darle una despedida en la cancha, algo que descartó de plano: “uno está acostumbrado a que se hable mucho, eso también desgasta, siempre agradezco a la gente por su cariño que demuestra lo que soy como persona dentro del club porque soy papá de dos hijos que están en la institución. Soy muy frontal y cuando tomo una decisión es definitiva”.

EL REPASO POR UNA EXITOSA CARRERA

Al momento de tomar la decisión, es inevitable que aparezcan recuerdos de toda una vida ligada al básquet: “me pasó de hacer como una película y mirar hacia atrás pero desde los 4 años hasta los 16 que pasé al básquet profesional. Si era por mí, pasaba desapercibido, pero con todo lo que se estaba viviendo creí que era mejor comunicarlo. Cuando empecé a recibir tanto cariño me empezó a caer la película de todo lo demás. Me tocó jugar un Mundial con la Selección o salir campeón sudamericano con el equipo mayor cuando tenía 21 años. Toda la vida me había preparado para hacer eso”.

No es casualidad que la etapa formativa haya dejado en él una huella importante que lo llevó a recuerdos más profundos. “De los 4 a los 11 era jugar con mis amigos en el club todo el día, mis amigos siguen siendo los de mi infancia. Eso queda marcado y lo digo siempre. Cuando uno ya es profesional tiene amigos contados con los dedos de las manos. La parte formativa es lo más lindo y cuando te toca ganar y perder, no hay nada más lindo que hacerlo con amigos. a partir de los 11 años empecé a competir y a los 14 años le dije a mi papá que me quería ir; fue toda una disputa. Hoy me pongo a pensar como padre y es una locura porque me vine a Mar del Plata con 15 años recién cumplidos, pero veían mi pasión por el básquet y estoy agradecido por haberme apoyado”.

FUTURO INMEDIATO

Antes incluso de anunciar su retiro, ya había lanzado la “Academia JR10” donde tendrá focalizada su energía a partir de ahora: “me decidí a lanzar la Academia porque estoy jubilado con 39 años y tengo que empezar a ver como sigo mi vida. Siempre me gustó la formación por más que muchos entrenadores me dicen que tengo que dirigir a nivel profesional. Me encanta acompañar a los chicos en el desarrollo y que tengan la oportunidad de crecer. Yo eso no lo tuve, porque no había tanta información disponible ni entrenadores que buscaban hacer técnica individual. Me gusta llamarlo Academia porque mi sueño a futuro es tener un equipo para trabajar con una mayor base de sostén”, explicó.

De todas formas, no descarta la posibilidad de ser entrenador profesional de básquet a futuro y por supuesto, Mar del Plata es el lugar donde eligió para vivir y desarrollar ese nuevo camino: “tengo la misma mentalidad que como jugador, necesito prepararme para todo y cuando llegue la oportunidad, estar preparado. Siendo jugador me decían que tenía que ser entrenador, no lo descarto totalmente pero ahora necesito tener otro ritmo de vida, estar con la familia en fechas importantes. Teniendo el título en mano y preparándome, veré la posibilidad de dirigir si llega la oportunidad”.