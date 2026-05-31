Con el comienzo de junio, varios rubros clave para la economía doméstica registrarán incrementos que se reflejarán en las facturas y pagos habituales de millones de argentinos. Entre los sectores alcanzados se encuentran la vivienda, la salud, la educación, el transporte y los servicios públicos.

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Uno de los ajustes más significativos será el de los alquileres que aún se encuentran bajo la antigua Ley de Alquileres, cuyos contratos deberán afrontar una actualización anual cercana al 78%. En tanto, quienes poseen acuerdos más recientes con mecanismos de revisión trimestral también enfrentarán aumentos, aunque de menor magnitud.

El sistema de medicina prepaga aplicará nuevas correcciones en sus cuotas durante junio, mientras que los establecimientos educativos privados con aporte estatal tendrán modificaciones en sus aranceles tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma.

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Por otra parte, se esperan actualizaciones en los valores de los combustibles, peajes y algunos medios de transporte de pasajeros. A esto se suman cambios en las tarifas de servicios como agua, electricidad y gas, que continuarán con el esquema de ajustes periódicos implementado por el Gobierno nacional.

De esta manera, el sexto mes del año comenzará con una nueva serie de incrementos en distintos sectores, sumando presión sobre el costo de vida y los ingresos de los hogares.

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