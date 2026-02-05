Según se informó, el pico de emergencias se registró el martes 3, cuando se atendieron 11 siniestros en una sola jornada. La mayoría de los casos correspondieron a incendios forestales, provocados por la quema de basura o pastizales, que sumaron 17 intervenciones.

Además, los bomberos actuaron en dos incendios en viviendas, dos en vehículos y dos intervenciones ecológicas, en el marco de una seguidilla de episodios que se repite desde fines de enero.

En paralelo, desde el sector de seguros advirtieron un crecimiento llamativo de vehículos incendiados, especialmente en zonas rurales y a la vera de las rutas que rodean la ciudad.

El productor de seguros Daniel González señaló que muchos de estos casos no responderían a accidentes, sino a hechos intencionales. “Suelen quemarlos en lugares aislados. En algunos casos los roban y los incendian enseguida para no dejar rastros”, explicó.

La reiteración de incendios mantiene en alerta a los bomberos y refuerza la preocupación por el impacto ambiental y el riesgo para viviendas y personas, en un contexto de altas temperaturas y sequía.

Fuente: Dib