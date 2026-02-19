Un estremecedor caso de violencia de género conmociona a Junín. Una mujer fue baleada en la cabeza por su pareja, un joven de 25 años, en una vivienda del barrio El Molino. El ataque ocurrió delante de los dos hijos del matrimonio.

Según la reconstrucción inicial, el hecho se produjo tras una fuerte discusión en la casa ubicada sobre calle Chile, entre Alsina y Malvinas Argentinas.

Sin embargo, al llegar al lugar, los médicos constataron que la víctima presentaba una herida de arma de fuego en el cráneo. El proyectil ingresó y quedó alojado en proximidades del parénquima cerebral. Pese a la gravedad, la mujer estaba consciente al momento de ser asistida y fue trasladada al Hospital Interzonal, donde permanece internada.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Fernanda Sánchez, quien dispuso la aprehensión del sospechoso. En la vivienda se secuestró una pistola calibre 22 que habría sido utilizada en el ataque. Según trascendió, el acusado se encontraba alcoholizado.

Aunque la víctima declaró que “mi marido no fue”, la causa fue caratulada como “femicidio en grado de tentativa”. El imputado registra antecedentes: en 2025 fue condenado por lesiones leves agravadas a seis meses de prisión en suspenso. Está previsto que declare en las próximas horas ante la fiscalía.

Fuente: Dib