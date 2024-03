Julio Fernández emerge de la provincia de Río Negro y descubre la música a temprana edad. Criado entre artistas, recibe la guitarra de su abuelo y las virtudes instrumentales se manifiestan rápidamente. A los catorce años ya es convocado para tocar en las peñas folklóricas.

Cuatro temporadas después, se lanza como cantante profesional y participa de diferentes bandas de covers. Luego retoma con sus metas personales y publica una serie de sencillos: Es tu Piel en 2022; seguido de Sin Dudar (Canción para mamá); Fue Ahí con el aporte de Guille Salort (Conociendo Rusia) en batería; y Magia durante el 2023.

A Mar del Plata la conoció cuando era muy chico, viajando en famillia. "me trae una nostalgia de momentos únicos y lo bien que me sentí cuando estuvimos ahí", recuerda.

Actualmente disfruta del lanzamiento de Ese Mar en tu Mirada con la intervención de Nahuel Piscitelli (Cruzando el Charco). Un gran momento en su arte y una buena idea convocarlo a dividir por letras su +Chance!



+= Tu lado más positivo / Incentivar a los demás, aún cuando estoy bajón. Me gusta ver como las personas siguen sus metas y siempre trato de empujar para cumplir las mías.

C= ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estás haciendo? / A los 12 años, cuando mi papá le puso cuerdas a una vieja guitarra que era de mi abuelo. Aprendí a afinarla y algunos de mis tíos me enseñaron unos acordes. Seguido me topé con cancioneros que venían como suplemento del diario Río Negro, y luego despertó mi interés en poder cantar. A los 14, dos años después, ya subí a escenario. Fué todo muy natural.

H= ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Siempre en búsqueda de equilibrio, en todo aspecto de la vida. Creo que es lo único que me hace funcionar de forma real. Es decir, con ilusión, pero poniendo los objetivos claros, y dando pasos certeros para alcanzarlos.

A= ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Soy muy arraigado a mi familia. Siempre me costó irme. Por lo cual sí, lo pensé, pero nunca lo hice.

N= ¿Nunca le dirías Si a qué? / Nunca le diría sí a la hipocresía, al cinismo, al maltrato, y a todo lo que no sume. Trato siempre de influir en mi entorno de manera positiva, y dejando una buena energía, y de forma muy transparente.

C= ¿Como conectas con tu lado espiritual?/ Creo que mi transparencia de lo que siento y pienso, me hace ser muy evidente en cuanto a todo lo espiritual. Conecto mucho a la hora de expresarme. Y la mayoría de las veces imtento compartir esa conexión con los que reciben mi arte.

E= ¿Esperás volver en otra vida y haciendo qué? / Realmente no, me parece egocéntrica la idea de que podamos volver a nacer en otra forma. Creo que tenemos una sola chance de vivir, y es hoy. Por ende hay que levantarse todos los días sabiendo que es la oportunidad de hacer algo bueno, para dejar una huella imborrable, y en lo posible despegarse de todo lo que nos hace mal, para encontrar todos los días la mejor versión de uno mismo.



Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.