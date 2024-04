Quilmes ya espera por el martes 16 de abril donde tendrá que comenzar la segunda etapa de la temporada de la Liga Argentina jugando la Reclasificación ante Hispano Americano al mejor de tres partidos y con ventaja de localía.

Julián Ruiz, jugador que empezó el año jugando en Peñarol la Liga Nacional y luego de ser cortado por el “Milrayitas” recaló en el plantel de Luis Fernández, analizó en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) como llegan a esta instancia: “El balance final termina siendo realmente positivo. Cuando me tocó llegar estábamos en una posición donde parecía difícil terminar así. La racha de victorias de local fue importante y no sacamos la espina de no ganar de visitante. Igualmente sabemos que hay muchos juegos que se nos escaparon y si metíamos un par de partidos, podíamos estar más arriba”.

Hay un factor que no está fuera de este análisis y que fue preponderante en el rendimiento del equipo: la vuelta al “José Martínez”. “Lo más importante es que fuimos mejorando juego a juego y acercándonos a playoffs con buenas sensaciones. Creo que la vuelta al Martínez en esta segunda etapa fue muy positiva para nosotros. Más allá de que la gente va al Poli y nos apoya, cada vez que entrás al José Martínez, se siente algo distinto, hay mucha historia”.

Había que sufrir también porque para aprovechar la fuerte localía era necesario terminar octavo y tener esa ventaja en los cruces: “Era clave para nosotros terminar octavos, en la última gira queríamos eso para cerrar de local. También somos muy conscientes que los playoffs se ganan jugando al básquet y estando concentrados”.

Puede interesarte

Hubo momentos difíciles en la fase regular y ahí fue donde surgió la mejor versión del “cervecero”: “Lo que rescato del grupo es que estábamos en un momento adverso y cada uno se dio cuenta lo que le tenía que dar al equipo y en que momento. En lo personal, tenía que meterme en la rotación del uno y el dos porque tenemos un perímetro muy bueno con muchas variantes y tenía que aportar desde lo emocional, jugando liberado”.

La definición del rival también fue un poco más larga porque hay muchos equipos que terminaron la temporada con 15-17 como récord demostrando lo pareja que es la categoría. Ahora les toca Hispano Americano a quien no le pudieron ganar en los dos partidos de fase regular: “Al final quedamos todos muy pegaditos, será una serie hermosa por los jugadores que habrá en cancha. Los dos equipos tienen mucho talento y jugadores de experiencia. Tenemos ganas de enfrentarlos, porque todavía no le pudimos ganar. En Río Gallegos podríamos haber ganado. No diré que será una revancha, pero es una buena posibilidad eliminarlos, es un buen reto”.