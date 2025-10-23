Julián Kartun anunció en una entrevista en Radio Splendid que Caro Pardíaco regresa junto a Barton con una nueva serie y que también evalúan llevar el personaje al teatro.

El artista contó que el proyecto ya está en marcha y que el regreso será con producciones renovadas, manteniendo el estilo que lo hizo popular entre el público.

VIDEO https://www.instagram.com/p/DQHMgAODvQq/

