Julián Kartun confirmó que vuelve Caro Pardíaco
Julián Kartun anunció que retomará al personaje junto a Barton en una nueva producción audiovisual y reveló que evalúan llevar Caro Pardíaco al teatro, con contenidos renovados pero fieles al estilo que conquistó al público.
Julián Kartun anunció en una entrevista en Radio Splendid que Caro Pardíaco regresa junto a Barton con una nueva serie y que también evalúan llevar el personaje al teatro.
El artista contó que el proyecto ya está en marcha y que el regreso será con producciones renovadas, manteniendo el estilo que lo hizo popular entre el público.
VIDEO https://www.instagram.com/p/DQHMgAODvQq/
