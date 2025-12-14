Un adolescente de 15 años fue asesinado a puñaladas por un grupo de jóvenes cuando salía de una fiesta de egresados en el barrio Alto Comedero, en la provincia de Jujuy. El violento episodio ocurrió durante la madrugada del domingo y es investigado por la Justicia de Menores.

El hecho se produjo en el cruce de la calle Pozo Cavado y la avenida Intersindical, en la zona de Tupac Amaru–Bicentenario. Según las primeras reconstrucciones, la víctima caminaba junto a otro joven cuando fueron interceptados por una patota que los atacó sin mediar palabra.

De acuerdo a testimonios de vecinos, la agresión habría estado vinculada a disputas territoriales entre barrios. En medio del ataque, uno de los adolescentes fue apuñalado y, aunque intentó escapar, cayó desplomado a pocos metros del lugar.

Personal del SAME llegó tras el llamado de testigos y encontró al joven con signos vitales, pero pese a las maniobras de reanimación, murió en el lugar. El otro adolescente atacado resultó herido, aunque se encuentra fuera de peligro.

Con el aporte de declaraciones y un video que se viralizó en redes sociales, la Policía identificó a los presuntos responsables. En distintos procedimientos fueron detenidos una joven de 16 años y un varón de 15, además de otros menores de entre 13 y 16 años, quienes fueron trasladados junto a sus padres.

La fiscalía dispuso que la causa pase al Juzgado de Menores, que continuará con la investigación y las imputaciones correspondientes. El crimen generó conmoción en el barrio y volvió a encender la alarma por la violencia juvenil en eventos masivos protagonizados por adolescentes.

Fuente: TN