El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en respaldo del pedido de Argentina para suspender el proceso de discovery posterior a la sentencia en el juicio por la estatización de YPF.

Ads

La solicitud argentina busca frenar la etapa de producción de documentos impulsada por los demandantes, encabezados por el fondo británico Burford Capital, que intenta identificar bienes del Estado argentino que podrían ser embargados para cobrar el fallo por aproximadamente 16.000 millones de dólares.

En su presentación, el gobierno estadounidense argumentó que el discovery en curso resulta “excesivamente intrusivo” y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad entre Estados soberanos.

Ads

Según el documento citado por la Procuración del Tesoro de la Nación, este tipo de requerimientos judiciales dirigidos contra países podría generar tensiones diplomáticas y abrir la posibilidad de que tribunales extranjeros adopten medidas similares contra los propios Estados Unidos.

Puede interesarte

Además, el Departamento de Justicia sostuvo que, al analizar una solicitud de suspensión, los tribunales deben considerar los posibles efectos sobre las relaciones exteriores y otorgar especial deferencia a la posición del Poder Ejecutivo en materia de política exterior.

Ads

Por ese motivo, el memorándum solicita que la Cámara de Apelaciones tenga en cuenta los principios de reciprocidad internacional y las implicancias diplomáticas al resolver el pedido argentino de suspender el discovery mientras se tramita la apelación del fallo principal.

El proceso de discovery es una instancia judicial destinada a recopilar documentación e información relevante para una causa. En este caso, los demandantes buscan acceder a comunicaciones y documentos que permitan demostrar que activos de YPF o bienes en el exterior vinculados al Estado argentino podrían ser utilizados para ejecutar la sentencia.

Desde el Gobierno argentino sostienen que el país ya cumplió con las órdenes judiciales emitidas en el proceso, al entregar más de 115.000 páginas de documentación y facilitar cerca de 37 horas de testimonios de siete funcionarios de alto rango.

Ads

Puede interesarte

Asimismo, en cumplimiento de una orden de la jueza Loretta Preska, se aportaron más de 800 páginas adicionales y 86 notas de voz provenientes de dispositivos personales.

Pese a ello, los demandantes solicitaron que la República Argentina sea declarada en desacato y que se le impongan sanciones, un planteo que el Gobierno considera improcedente y desproporcionado.

No es la primera vez que la administración del presidente Donald Trump interviene en el proceso. El pasado 26 de febrero, el Departamento de Justicia también había presentado un escrito respaldando la postura argentina frente al discovery.

Además, el organismo solicitó participar de manera oral en la audiencia prevista para el 16 de abril, vinculada a la apelación de la orden que exige la entrega del 51% de las acciones de YPF para cumplir con la sentencia del caso.

Fuente: con información de Clarín