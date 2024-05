Comenzó este miércoles, el juicio por mala práxis que provocó la muerte de Natalia Engler. El hecho sucedió en agosto de 2018 en la Clínica de Fracturas y Ortopedia, donde la joven de 22 años falleció por una trombosis pulmonar provocada por un coágulo, luego de una cirugía de columna.

En detalle, Engler fue operada el 10 de agosto de 2018 por una lesión en la columna. Cuatro días después le dieron el alta pero pese a ello, el 16 del mismo mes, volvió a presentarse de urgencia en la Clínica con mucho dolor e hinchazón en una de sus piernas, lo cual resultó ser un coágulo.

Sin embargo, los médicos no le recetaron medicamentos y la enviaron a su casa para realizar reposo. El 20 de agosto, Natalia sufrió una descompensación ya que el coágulo había migrado hacia sus pulmones, provocándole así una trombosis. Su madre, junto con un vecino la trasladaron de urgencia a las 6 de la mañana, pero pese a ello, la guardia de la Clínica de Fracturas la rechazó por falta de médicos. De inmediato la trasladaron a la Clínica Colón, donde minutos después de haber ingresado, la joven falleció por Tromboembolismo pulmonar.

En ese sentido, El Marplatense dialogó con Julio Razona, abogado representante legal de la familia de Natalia Engler: "Es un juicio por mala praxis contra dos médicos de Mar del Plata con el objeto o juicio de demostrar que Natalia de 22 años, una reconocida deportista de la ciudad, fue desatendida por ellos. Ella presentó un coágulo en una de sus piernas, no le dieron ninguna medicación ni indicación luego de ser operada. La enviaron a su casa y eso le provocó una trombosis pulmonar que terminó con su vida", expresó.

"La operación se trató de una de columna en la Clínica de fracturas. Ella, luego de unos días de estar haciendo reposo en su casa, concurre en forma urgente a la Clínica porque tenía una pierna muy hinchada y con mucho dolor. Se le hizo un coágulo pero cuando fue revisada por los médicos, ese cuadro ya no existía porque ese había migrado. En vez de internarla, hacerle estudios para evitar la consecuencia que luego sufre, la mandaron a su casa. El resultado de esto fue que a los pocos días, sufrió un shock por la trombosis pulmonar. Concurrió en forma urgente a la institución, ya desmayada, en gravísimo estado y allí no la atendieron porque eran las 6 de la mañana y expresaron que no había médicos", sumó.

"Los involucrados so los médicos que la desatendieron cuando ella concurrió con el coágulo. Tendrían que haberla medicado, brindado anticoagulantes o con una cantidad de medicamentos indicados para esto, pero jamás indicarle que vuelva a su domicilio sin ningún control médico específico. Lo que se hace siempre en estos casos es dejarla en observación internada, para ver a dónde migró ese coágulo y salvarle la vida", dijo.

"Todavía no está hecho el juicio, es un homicidio culposo que tiene una pena de hasta cinco años de prisión, pero eso luego se evalúa cuando finalice y uno alega después de escuchar a los testigos y perito. Este es uno esencial de peritos médicos. Van a ser dos jornadas y mañana serán los alegatos. Está reconocida la causal de la muerte, no hay cuestiones de fondo. Ellos dicen que actuaron cumpliendo los reglamentos médicos pero así como tienen derecho a defenderse, también pueden no decir la verdad. Natalia fue desatendida", concluyó el Abogado.