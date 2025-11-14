Llegó el viernes y, con él, el veredicto de uno de los casos que estremeció a toda la provincia de Chaco y tuvo en vilo a gran parte del país en 2023: el femicidio de Cecilia Strzyzowski. La mujer de 28 años fue vista por última vez el 2 de junio de ese año, cuando salió de la casa de su abuela en Chaco, para reunirse con su esposo César Sena —hoy, principal imputado—, con el fin de emprender un viaje juntos. Pero eso nunca sucedió, y en su lugar, nunca más hubo noticias sobre su paradero. Por este motivo, desde finales de octubre, el clan Sena y cuatro allegados a la familia enfrentan un juicio por homicidio y encubrimiento. Hoy se espera que el jurado popular delibere para dar su veredicto.

En menos de un mes, los integrantes del tribunal popular escucharon todas las declaraciones. Este viernes, la jueza Dolly Fernández abrirá la jornada brindando al jurado las últimas indicaciones, presentando un resumen de los hechos y explicando las diferentes alternativas de veredicto correspondientes a cada acusado.

A continuación, el jurado pasará a deliberar por un lapso que, conforme a lo que exige la legislación, no podrá ser inferior a dos horas. Luego, se espera que se conozca el veredicto, que será transmitido por los canales oficiales de la Justicia de Chaco.

Durante la última audiencia, se escucharon los relatos de cuatro de los siete acusados, entre ellos Emerenciano Sena y Marcela Acuña (padres del principal sospechoso y considerados como partícipes primarios). Todos tuvieron la palabra el miércoles.

El fiscal mostró los chats en los que Cecilia hablaba de una relación conflictiva con Marcela Acuña

Mientras que en su testimonio, el padre de César se refirió al hecho como “aberrante” y pidió “que lleguen a hacer Justicia. ”En mi caso no hice nada y no porque yo lo digo, sino porque tampoco está en la investigación”, dijo. Mientras tanto, madre del joven no dudo en admitir lo ocurrido: “Soy una mamá que creo que hizo lo incorrecto, pero me manejé como mamá y me voy a seguir manejando como mamá”.

“Le pido disculpas a Gloria Romero, porque piensa de todo de mí, pero yo soy una mamá, y si fuese al revés yo pienso cómo hubiese actuado. Ella es mamá, y yo soy mamá. Ella parió como yo”, sostuvo en referencia a la madre de Cecilia.

Gloria Romero, mamá de la víctima (Edgardo Aguirre)

Tras esto, dieron paso a los alegatos. Así, el fiscal de Cámara Juan Martín Bogado pidió al jurado que declaren culpable a todos los acusados e hizo un repaso por todas las pruebas que expuso durante el debate. A su vez, subrayó el rol de Acuña y la relación conflictiva que tenía con Strzyzowski.

“Cecilia creía que iba a ser feliz con César Sena. Estaba enamorada. Lamentablemente, se cruzó con las personas equivocadas. Marcela Acuña y Emerenciano Sena nunca la aceptaron porque no quiso ser piquetera como ellos, ni quiso colocarse la remera del ‘Che’ Guevara“, sostuvo Bogado.

Posteriormente, expuso mensajes en los que Cecilia expresaba a un amigo su malestar por el pedido de divorcio de Sena a instancias de su madre: “Cesar Sena le dijo a Cecilia que la que imponía el divorcio era Marcela Acuña. La engañaron, la manipularon, le inventaron una falsa herencia, le dijeron que le ayudarían para un tratamiento para el embarazo. Todo para firmar el divorcio”. “Mi suegra me odia. César no sabe qué hacer y estoy cansada de estar en el medio”, le contó Cecilia.

La querella, representada por Gustavo Briend, se sumó al pedido de la Fiscalía: “Cecilia no puede desaparecer. Cecilia no fue borrada del mapa. Cecilia habló en este proceso, a todos nos indicó y nos pide justicia…”.

Cecilia ingresó al domicilio de la familia Sena con la esperanza de emprender un viaje junto a su esposo, César

De acuerdo a la información detallada por Diario Chaco, los abogados de Obregón, González, Melgarejo y Reinoso solicitaron que el jurado los declare no culpables y remarcaron que la Fiscalía carece de pruebas en su contra.

La defensa de Marcela Acuña volvió a insistir en que “actuó como una madre desesperada” y pidió que sea condenada como encubrimiento agravado. “Marcela no ideó ni participó del homicidio de Cecilia. Ella todavía tiene la esperanza de que hable quien tiene que hablar y no es ella”, argumentó, de acuerdo a lo indicado por el mismo portal.

En cuanto al marido de Cecilia —señalado como autor de homicidio doblemente agravado, y por haberse cometido en contexto de violencia de género—, la representante legal apuntó contra los testigos. “En un femicidio hay mucha violencia de género física, acá no la hay”, dijo Gabriela Tomljenovic.