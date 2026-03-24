Los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro señalaron que el acusado mostró una “ausencia de arrepentimiento” y un marcado “desprecio por la vida humana”. Según se desprende de la sentencia, el joven sabía que la menor se encontraba dentro del vehículo robado y, aun así, “intentó deshacerse de ella, sin importarle las consecuencias”.

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El fallo también remarca la “extrema violencia” desplegada durante el hecho y la “pésima impresión” que el imputado dejó durante el juicio. Incluso, los magistrados sostuvieron que, de no haber sido menor al momento del crimen, el caso hubiera ameritado una pena de prisión perpetua.

El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025 en el barrio Altos de San Lorenzo, cuando dos adolescentes, de 17 y 14 años, robaron el auto en el que se encontraban Kim y su madre. La mujer logró escapar, pero la niña quedó atrapada en el asiento del acompañante, sujeta por el cinturón de seguridad.

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Durante la fuga, los delincuentes intentaron arrojarla por la ventanilla y terminaron arrastrándola por más de 15 cuadras hasta que el vehículo chocó contra un poste. El cuerpo de la menor fue hallado debajo del auto.

La Justicia determinó que el mayor de los implicados fue el autor material del homicidio en ocasión de robo, mientras que el menor (considerado coautor) no es punible por su edad.

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En su resolución, los jueces señalaron que la condena busca no solo sancionar el delito, sino también promover un proceso de reintegración social del joven. En ese sentido, ordenaron que reciba tratamiento psicológico y psiquiátrico, además de instancias de formación orientadas al respeto por la vida y los derechos humanos.

Asimismo, remarcaron que se trata de uno de los hechos “más graves y resonantes” dentro del fuero penal juvenil, subrayando la necesidad de una respuesta judicial acorde a la magnitud del crimen.

El caso generó una fuerte conmoción social y reavivó el debate sobre el régimen penal juvenil en Argentina, en particular en relación con la edad de imputabilidad y las penas aplicables en delitos de extrema violencia.