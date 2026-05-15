El abogado querellante de familiares del submarino ARA San Juan, Luis Tagliapietra, confirmó que el próximo lunes se retomarán las audiencias del juicio y remarcó que el proceso judicial “ya entra en la etapa final”, luego de una semana marcada por la inspección ocular realizada en los restos del submarino ARA Santa Cruz en el astillero Tandanor.

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“La semana pasada fue muy intensa, que terminó en la inspección ocular que hicimos en los restos del ARA Santa Cruz”, señaló el letrado, quien explicó que la recorrida permitió tomar dimensión real de las características técnicas del submarino y de los sistemas que eran objeto de análisis en la causa.

“Digo restos porque en realidad están ahí en Tandanor, abandonados, porque estaba para hacerle la media vida y se suspendió”, expresó Tagliapietra sobre el estado en el que se encuentra la embarcación utilizada para la inspección.

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Durante la recorrida, las partes pudieron observar distintos sectores y elementos clave vinculados al funcionamiento del submarino. “La inspección ocular sirvió para, de alguna manera, graficar y tomar contacto de las dimensiones de lo que era el ARA San Juan, de sus equipos, de sus elementos, dónde estaba y cómo era la famosa válvula ECO-19, dónde estaban los detectores de gases y los tanques de batería”, detalló.

El abogado también explicó que pudieron ingresar a distintas áreas internas de la nave. “Pudimos ingresar a los tanques de batería, pudimos recorrer absolutamente todo”, indicó.

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Según precisó, la actividad estuvo acompañada por autoridades navales que brindaron explicaciones técnicas durante toda la jornada. “El actual comandante del Salta y de la Fuerza nos dio no solamente la recorrida, sino que nos instruyó bastante sobre detalles del submarino”, afirmó.

En ese sentido, consideró que la experiencia fue especialmente importante para los magistrados que intervienen en el proceso. “Los jueces particularmente, que tal vez no tenían dimensión de lo que era, estuvieron ahí muy atentos”, sostuvo.

De cara a las próximas audiencias, Tagliapietra adelantó que comenzará una etapa considerada central dentro del juicio. “Empiezan a declarar los que estuvieron en la Comisión Investigadora del Ministerio de Defensa”, anticipó.

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Finalmente, el abogado remarcó que el debate oral transita sus últimas instancias. “Ya entramos en la etapa final del juicio”, concluyó.