Este lunes se reanudó en el Tribunal Oral en lo Criminal el juicio contra Roberto Tagliabué, acusado de trata de personas con fines de explotación laboral agravada, ejercicio ilegal de la medicina y delitos contra la fauna, en el marco de una causa que investiga el funcionamiento de un presunto centro de rehabilitación informal bajo la fachada de una organización religiosa.

Ads

Durante la jornada, continuó la etapa de testimonios de la fiscalía, con la declaración de tres profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, quienes participaron en los allanamientos realizados en el predio donde operaba la comunidad liderada por Tagliabué.

Los profesionales relataron su intervención directa en el operativo y su contacto con algunas de las nueve víctimas cuyos casos forman parte de la acusación. Sus testimonios apuntaron a las condiciones de vida precarias, la falta de libertad ambulatoria y el trabajo forzado al que habrían sido sometidos los residentes, bajo el pretexto de un tratamiento de rehabilitación por adicciones.

Ads

Puede interesarte

También declaró un testigo de procedimiento, que dio detalles técnicos sobre el operativo y el estado en que se encontraba el predio al momento del allanamiento.

Por último, brindó testimonio una directora de un área de SEDRONAR que se desempeñaba en ese cargo al momento de los hechos investigados. Su exposición fue clave para explicar cuáles son los requisitos legales y administrativos que deben cumplir las instituciones para conveniar con el Estado nacional y ofrecer tratamientos conforme a la Ley Nacional de Salud Mental y demás normativas vigentes.

Ads

La fiscalía busca probar que Tagliabué y su entorno utilizaban la figura de un centro terapéutico para encubrir un sistema de explotación laboral, sin habilitaciones ni aval profesional, y con prácticas coercitivas bajo un discurso religioso.