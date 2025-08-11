Este lunes se reanudó en el Tribunal Oral en lo Criminal el juicio contra el pastor Roberto Tagliabué, acusado de trata de personas agravada, ejercicio ilegal de la medicina y delitos contra la fauna, en una causa que involucra a nueve víctimas.

Durante la jornada, prestaron declaración testigos propuestos por la fiscalía, entre ellos profesionales del área de salud mental de la Región de Fiscalización Sanitaria VIII, inspectores de Fiscalización Sanitaria, representantes del Patronato de Liberados, una profesional de la Coordinación de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación —que intervino en los procedimientos realizados en diciembre de 2021— y dos agentes municipales del área de Habilitaciones, quienes inspeccionaron los sitios investigados.

La audiencia se extendió durante toda la mañana hasta pasado el mediodía. Según informaron desde la fiscalía, el debate continuará el próximo lunes con más testimoniales. La agenda de audiencias se encuentra en proceso de reprogramación debido a desistimientos de algunos testigos y a la intención de la defensa de volver a ofrecer otros para que declaren.

