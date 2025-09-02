La Corte Suprema de Brasil comienza este martes a deliberar en un juicio histórico contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intentar un golpe de Estado tras las elecciones de 2022. El tribunal tiene plazo hasta el viernes 12 para dictar sentencia, en un proceso que podría significar una condena de hasta 40 años de prisión.

Bolsonaro, de 70 años, cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica y vigilancia policial por riesgo de fuga. Se lo acusa de impulsar el plan “Puñal Verde y Amarillo”, que incluía la eliminación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y del juez Alexandre de Moraes, dos de sus principales enemigos políticos.

También enfrenta cargos por intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, pertenencia a organización criminal armada y daño a patrimonio protegido.

El caso está directamente vinculado a la intentona golpista del 8 de enero de 2023, cuando cientos de manifestantes bolsonaristas irrumpieron en el Congreso, el Palacio del Planalto y la Corte Suprema, en una de las jornadas más graves desde la restauración democrática en 1985.

Analistas consideran que una eventual condena significaría el final de la carrera política de Bolsonaro, ya inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2030 por abuso de poder y difusión de noticias falsas sobre el sistema electoral. El escenario favorecería a Lula, que ya anunció su intención de buscar la reelección en 2026 si su salud lo permite.

El impacto de la sentencia también podría repercutir en las relaciones exteriores: el expresidente estadounidense Donald Trump, aliado de Bolsonaro, impuso aranceles de hasta el 50% a productos brasileños en rechazo a lo que considera una “persecución judicial”.

De confirmarse la condena, la derecha brasileña perdería a su máximo referente y quedaría abierta la disputa interna por la candidatura presidencial de 2026. Los nombres que suenan con más fuerza son el gobernador de San Pablo, Tarcisio Gomes de Freitas, y miembros de la familia Bolsonaro, como su esposa Michelle o sus hijos Eduardo y Flavio.

Fuente: TN