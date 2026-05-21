Jueves frío y mayormente nublado
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este jueves 21 de mayo una jornada fría en Mar del Plata, con cielo mayormente nublado durante gran parte del día y temperaturas que oscilarán entre los 5°C y los 11°C.
La mañana comenzará con cielo nublado y una temperatura mínima de 5°C. La probabilidad de precipitaciones será baja, entre un 0 y un 10%, mientras que los vientos soplarán desde el sur a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Por la tarde, las condiciones se mantendrán estables, con cielo mayormente nublado y una máxima prevista de 11°C. El viento continuará proveniente del sector sur con intensidad moderada.
Hacia la noche persistirá la nubosidad, aunque sin probabilidades de lluvia. La temperatura descenderá hasta los 8°C y el viento rotará al sudoeste, disminuyendo su intensidad.
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