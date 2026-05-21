La mañana comenzará con cielo nublado y una temperatura mínima de 5°C. La probabilidad de precipitaciones será baja, entre un 0 y un 10%, mientras que los vientos soplarán desde el sur a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

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Por la tarde, las condiciones se mantendrán estables, con cielo mayormente nublado y una máxima prevista de 11°C. El viento continuará proveniente del sector sur con intensidad moderada.

Hacia la noche persistirá la nubosidad, aunque sin probabilidades de lluvia. La temperatura descenderá hasta los 8°C y el viento rotará al sudoeste, disminuyendo su intensidad.

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