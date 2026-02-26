Será un jueves repleto de acción. Desde las 21.30, la Recopa Sudamericana tendrá su capítulo decisivo con el choque entre Flamengo y Lanús en el mítico Estadio Maracaná.

El conjunto brasileño, último campeón de la Copa Libertadores, buscará hacer pesar la localía ante su gente. Del otro lado, el Granate irá por la hazaña y la ilusión de dar la vuelta olímpica en suelo carioca, en una serie que llega con una diferencia mínima y que promete ser una definición apasionante.

En el plano local, todas las miradas estarán puestas en el Estadio Monumental, donde River Plate recibirá a Banfield 19.30 en una noche cargada de emoción. Será la despedida del entrenador millonario, Marcelo Gallardo, quien pese a no querer homenajes ni actos especiales, vivirá una jornada inevitablemente significativa por lo que representa en la historia reciente del club.

Además, el Torneo Apertura ofrecerá otros encuentros interesantes: Racing Club se medirá ante Independiente Rivadavia 17.15, Sarmiento será local frente a Unión de Santa Fe 17.15 y Huracán visitará a Estudiantes de Río Cuarto 19.30, completando una jornada que promete emociones en cada cancha.



