Jueves con nubosidad variable y máxima de 21°
La jornada se presenta templada y con cielo cambiante; según el SMN, las condiciones tenderán a mejorar hacia la noche.
El jueves 26 de febrero comenzó con cielo parcialmente nuboso y 15° en Mar del Plata. La sensación térmica se mantiene en valores similares y el viento sopla moderado desde el oeste, con ráfagas que oscilan entre los 13 y 24 km/h.
Durante la mañana la temperatura irá en ascenso: a las 10 se esperan 18° y hacia el mediodía el cielo estará mayormente cubierto, con 19° y viento rotando al sur. El índice UV será moderado, por lo que se recomienda protección solar si se realizan actividades al aire libre.
Por la tarde llegará la máxima del día, prevista en 21° alrededor de las 14, con cielo parcialmente nuboso y viento del sur entre 8 y 22 km/h. El índice UV alcanzará un nivel alto (7), por lo que será necesario utilizar protector solar con factor adecuado.
Hacia el cierre de la jornada el panorama mejorará. A las 17 habrá nubes y claros con 19°, ya con viento del este y algunas ráfagas que podrían alcanzar los 34 km/h. A las 20 el cielo estará despejado, con 18°, y por la noche se mantendrán condiciones estables, con 17° y viento del noreste.
