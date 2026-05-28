El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves una jornada con niebla y neblina en Mar del Plata, temperaturas frescas y sin lluvias previstas.

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Durante la madrugada se espera niebla, una mínima de 7 grados y viento leve del noroeste entre 7 y 12 kilómetros por hora. El organismo no pronostica precipitaciones para ese tramo del día.

Por la mañana continuarán las condiciones de baja visibilidad. La temperatura descenderá hasta los 6 grados y el viento rotará al noreste con intensidad similar.

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Hacia la tarde, la niebla dará paso a neblina y mejorará parcialmente la visibilidad. La temperatura alcanzará los 15 grados, la máxima prevista para la jornada, mientras el viento soplará del noreste entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Para la noche, el SMN prevé cielo mayormente nublado, una temperatura cercana a los 10 grados y viento del este con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. El cierre de la jornada se mantendrá estable, aunque con abundante nubosidad.

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