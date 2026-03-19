Luego de un miércoles agradable, con presencia de sol y aire fresco, el jueves llegará con temperaturas suaves, abundante nubosidad y circulación de viento durante gran parte de la jornada.

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En las últimas horas del miércoles, la temperatura se ubicará alrededor de los 15°, con viento del este de intensidad leve a moderada. Durante la madrugada del jueves, el ambiente se tornará más fresco, con una mínima estimada en 13°, lo que anticipa un inicio de día con abrigo liviano.

últimas horas del miércoles, la temperatura se ubicará alrededor de los 15°, con viento del este de intensidad leve a moderada. Durante la madrugada del jueves, el ambiente se tornará más fresco, con una mínima estimada en 13°, lo que anticipa un inicio de día con abrigo liviano.

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Ya en la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado, con registros cercanos a los 14° y viento del norte que podría intensificarse por momentos. Con el correr de las horas, hacia el mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 23°.

Por la tarde, se espera una rotación del viento hacia el noreste y una leve disminución en su intensidad. El cierre del día será con condiciones agradables, en torno a los 20°, mientras que el viernes mantendría un escenario similar, aunque con ráfagas más intensas hacia la segunda mitad de la jornada.

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