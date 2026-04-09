El día comenzará con una mínima de 12 grados y vientos leves del sector sur. Con el correr de las horas, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y el sol ganará presencia hacia el mediodía, generando una tarde agradable con una máxima estimada en 18 grados.

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En la zona del Puerto, la brisa marina será constante, aunque sin ráfagas que representen riesgos. En tanto, en sectores del interior del partido como Sierra de los Padres y Batán se registrará una mayor amplitud térmica, con mañanas más frescas.

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Las condiciones de estabilidad se extenderán a localidades cercanas como Miramar y Mar Chiquita, donde tampoco se prevén alertas meteorológicas. Los vientos se mantendrán moderados y no superarán los 30 km/h.

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Para el cierre de la semana, el pronóstico anticipa una mejora en las temperaturas. El viernes la máxima alcanzará los 21 grados, mientras que el fin de semana se mantendrán las condiciones de buen tiempo, con mañanas frescas y tardes soleadas en toda la costa atlántica.

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