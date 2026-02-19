La temperatura máxima prevista es de 22 °C, con una sensación térmica que podría alcanzar los 24 °C. Por la noche, el termómetro descenderá hasta los 10 °C, en un cierre de jornada claro y más fresco.

El viento sopla del sur a 19 km/h, con ráfagas que pueden llegar a 43 km/h. La probabilidad de precipitación es del 69 %, con un acumulado estimado de 2,4 mm y una hora de lluvia prevista.

En comparación con el promedio histórico para esta fecha, la máxima se ubicará por debajo de los 25 °C habituales, mientras que la mínima también será inferior a los 15 °C promedio.

