Mar del Plata vivirá este jueves una jornada con temperaturas muy elevadas, que alcanzarán una máxima de 31°C y una mínima de 17°C, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La mañana comenzará con cielo despejado y condiciones favorables para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde aumentará la inestabilidad, con la aparición de tormentas aisladas y una probabilidad de precipitación del 10 al 40%. Ya en la noche, se prevén tormentas más generalizadas, con chances de lluvia que ascienden al 40-70%.

El viento será predominante del noroeste, soplando entre 23 y 31 km/h por la mañana y luego moderándose entre 13 y 22 km/h durante la tarde y noche. Aun así, podrían registrarse ráfagas de 42 a 50 km/h durante las primeras horas del día.

Con un jueves que combinará pleno sol, calor y actividad eléctrica, se recomienda mantenerse atento a la evolución del tiempo, especialmente durante la noche, cuando el cambio de condiciones será más marcado.

