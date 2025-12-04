Jueves con calor intenso y tormentas hacia la noche en Mar del Plata
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 31 grados.
Mar del Plata vivirá este jueves una jornada con temperaturas muy elevadas, que alcanzarán una máxima de 31°C y una mínima de 17°C, según el Servicio Meteorológico Nacional.
La mañana comenzará con cielo despejado y condiciones favorables para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde aumentará la inestabilidad, con la aparición de tormentas aisladas y una probabilidad de precipitación del 10 al 40%. Ya en la noche, se prevén tormentas más generalizadas, con chances de lluvia que ascienden al 40-70%.
El viento será predominante del noroeste, soplando entre 23 y 31 km/h por la mañana y luego moderándose entre 13 y 22 km/h durante la tarde y noche. Aun así, podrían registrarse ráfagas de 42 a 50 km/h durante las primeras horas del día.
Con un jueves que combinará pleno sol, calor y actividad eléctrica, se recomienda mantenerse atento a la evolución del tiempo, especialmente durante la noche, cuando el cambio de condiciones será más marcado.
