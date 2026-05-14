Jueves con buen tiempo y máxima de 18°C
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada estable, sin lluvias y con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día.
Mar del Plata tendrá este jueves condiciones de tiempo estables, sin probabilidades de precipitaciones y con una temperatura máxima que alcanzará los 18°C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Durante la madrugada se espera cielo parcialmente nublado, una temperatura cercana a los 11°C y viento del sur entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Por la mañana, el cielo continuará ligeramente nublado, con una mínima de 10°C y viento del sudoeste en baja intensidad.
Hacia la tarde llegará el momento más templado de la jornada, con una máxima prevista de 18°C y cielo parcialmente nublado.
En tanto, para la noche el SMN pronosticó cielo despejado, una temperatura de 14°C y viento leve del norte.
De acuerdo al organismo nacional, no se esperan lluvias durante todo el jueves en el partido de General Pueyrredon..
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