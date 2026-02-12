La temperatura máxima prevista es de 28 grados, con una sensación térmica cercana a los 29°. En sectores de sombra, el registro se ubicará alrededor de los 26°. El índice UV alcanzará un valor de 9, considerado alto, por lo que se recomienda limitar la exposición prolongada al sol en horas centrales y utilizar protección adecuada.

Durante la tarde el viento soplará del sudoeste a 19 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 52 km/h. La humedad se mantendrá en torno al 34%, con buena visibilidad, estimada en 10 kilómetros.

Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 13 grados, con una sensación térmica cercana a los 11°. El viento rotará al sur y se mantendrá en torno a los 19 km/h, con ráfagas de hasta 48 km/h.

