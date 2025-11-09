Los juegos online y las plataformas digitales se convirtieron en uno de los principales espacios de encuentro, entretenimiento y socialización para niños y adolescentes. Allí construyen amistades, comparten intereses y desarrollan habilidades que forman parte de su vida cotidiana. Pero ese mismo ecosistema, tan habitual como necesario para su desarrollo en la era digital, también puede transformarse en un terreno fértil para los abusadores que se aprovechan del anonimato, la confianza y la exposición constante de los más chicos.

“Cada caso debe analizarse individualmente, sobre todo cuando se trata de niñeces y adolescencias en pleno desarrollo psicoevolutivo. No existen generalidades que definan un cuadro específico”, explicó la Licenciada Daniela Gasparini en diálogo con El Marplatense.

Según detalló, los delitos contra la integridad sexual, física o psicológica (como el abuso, la trata o la explotación) atentan directamente contra la salud integral y el normal desarrollo de los chicos. “Podemos observar signos inmediatos o síntomas que aparecen con el tiempo. Cuando hablamos de situaciones inconcebibles para cualquier persona, nos referimos al trauma”, indicó.

Entre los síntomas más visibles se destacan los cambios de conducta, la irritabilidad, el bajo rendimiento escolar o la presencia de marcas en el cuerpo. También pueden presentarse señales más invisibles: aislamiento, ansiedad, insomnio, hipervigilancia, trastornos de alimentación o pesadillas recurrentes.

“La sintomatología puede aparecer durante el tiempo en que la persona es víctima, inmediatamente después o incluso muchos años más tarde”, declaró. “En algunos casos se manifiestan cuadros de estrés postraumático, flashbacks, pensamientos intrusivos o depresiones profundas”, continuó.

Cómo actúan los agresores

En los casos de abuso sexual infantil o grooming, el patrón suele repetirse: un adulto logra ganarse la confianza de la víctima para luego manipularla. “Primero generan un vínculo de cercanía, y después les hacen creer que son responsables de lo que ocurre. Pero ningún niño o adolescente puede consentir un abuso sexual”, explicó la especialista.

Los abusadores suelen instalar sentimientos de culpa, vergüenza y miedo. “Amenazan con difundir fotos o con hacerles daño a ellos o sus familiares si cuentan lo que pasa. Así logran el silencio y que la situación se vuelva secreta.”

A través de redes sociales o videojuegos, los agresores crean perfiles falsos para contactar a varios niños al mismo tiempo. Se hacen pasar por alguien de su edad y entablan conversaciones que luego derivan en pedidos de fotos o videos íntimos a cambio de monedas virtuales o beneficios dentro de los juegos.

“Cuando un adulto solicita, obtiene o intercambia material íntimo de un menor por medios digitales, estamos ante un caso de grooming. Si ese material se comercializa o distribuye, el delito escala a trata y explotación sexual infantil”, explicó.

Además, subrayó que los especialistas ya no hablan de “pornografía infantil”. “Los niños no son actores. Se trata de material de abuso sexual infantil. La acción delictiva incluye la obtención, distribución y comercialización de ese contenido.”

El rol del Estado, las plataformas y las familias

Las plataformas digitales con millones de usuarios menores son el escenario donde estas prácticas encuentran terreno fértil. “No son simples espacios de juego; son empresas que facturan millones y deberían destinar recursos a políticas de control y seguridad”, planteó.

En ese sentido, remarcó que el Estado “debe regular y exigir estándares de protección”, e incluso propuso que se incorpore la verificación biométrica como medida de seguridad adicional para el ingreso de usuarios menores.

También hizo hincapié en el rol de las familias: “No se trata de prohibir, sino de acompañar. Lo virtual no es menos real. Los adultos deben conocer las plataformas, controlar el tiempo de uso, hablar con los chicos y consultar ante cualquier duda”, concluyó la licenciada Gasparini.

En caso de detectar un caso o tener sospechas, existen líneas de asistencia y denuncia disponibles las 24 horas:

Línea 137 (acompañamiento a víctimas de violencia familiar o sexual)

(acompañamiento a víctimas de violencia familiar o sexual) WhatsApp 11-3133-1000 (casos de grooming)

(casos de grooming) Línea 145 (denuncias de trata y explotación de personas)