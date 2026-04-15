El secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Julián Villarreal, advirtió sobre la crítica situación salarial que atraviesan miles de trabajadores del sector y confirmó una nueva jornada de protesta para este miércoles 15.

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En diálogo con El Marplatense, el dirigente explicó que alrededor de 6.000 empleados judiciales en toda la provincia de Buenos Aires —cientos de ellos en Mar del Plata— se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

“La medida busca visibilizar el descontento por la situación de compañeros y compañeras que están cobrando entre 750 mil y un millón de pesos, salarios que no alcanzan ni para cubrir necesidades básicas como alimentos o servicios”, sostuvo Villarreal.

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El conflicto se desató tras el incumplimiento de un acuerdo paritario que contemplaba la creación, durante el primer trimestre de 2026, de un ítem de bonificación por antigüedad destinado a los trabajadores con ingresos más bajos. Según explicó el titular de la AJB, esta suma no resolvía de fondo el problema, pero representaba un alivio ante un escenario que calificó como “desesperante”.

Sin embargo, el dirigente denunció que la Suprema Corte de Justicia bonaerense no avanzó con la firma de la acordada necesaria para implementar esa mejora. “El Poder Ejecutivo había informado que la partida presupuestaria estaba disponible, pero la Corte no cumplió con el acuerdo”, afirmó.

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En ese sentido, Villarreal señaló que el máximo tribunal habría condicionado la firma a la incorporación de una partida adicional destinada a sectores con mayor antigüedad, incluyendo cargos con salarios significativamente más altos. “Plantearon que si no se contemplaba esa masa presupuestaria, no firmaban. Y así dejaron sin respuesta a quienes están en una situación más crítica”, cuestionó.



Ante este escenario, desde la AJB ratificaron el plan de lucha y convocaron a una nueva jornada de protesta y visibilización en distintos puntos de la provincia, en reclamo de una solución urgente.