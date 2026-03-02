Tras la medida de fuerza llevada adelante este lunes por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) en toda la provincia, el secretario general en Mar del Plata, Julián Villarreal, trazó un balance positivo del paro y destacó el nivel de acatamiento en el Departamento Judicial local.

En diálogo con El Marplatense, el dirigente señaló que la actividad en los tribunales se vio “claramente reducida” y que durante la recorrida por los distintos edificios se constató una adhesión importante por parte de trabajadores y trabajadoras. La medida fue convocada en rechazo a la oferta salarial del 3% presentada por el Ejecutivo bonaerense, propuesta que el gremio consideró insuficiente frente a la inflación.

Villarreal explicó que el reclamo apunta a lograr una mejora salarial que permita recuperar poder adquisitivo. No obstante, subrayó que el conflicto excede el ámbito provincial y vinculó la situación a las políticas económicas implementadas a nivel nacional, que —según afirmó— afectan los recursos de la provincia.

En ese sentido, remarcó que la caída de la recaudación, producto de la recesión, el cierre de empresas y la pérdida de empleo, impacta en los fondos destinados al pago de salarios estatales, incluidos los del Poder Judicial. “El problema de fondo es el ajuste nacional”, sostuvo, al cerrar la jornada de protesta en Mar del Plata.

