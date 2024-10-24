La Unión de Empleados y Empleadas de la Justicia de la Nación (UEJN) realizará este jueves a partir de las 10.30 la “Mesa de la Dignidad” en las puertas de los juzgados civiles federales, sito en Av. Independencia casi Moreno.

Ads

A través de esta propuesta, los trabajadores judiciales buscarán visibilizar la situación que atraviesa el sector, que no escapa a la realidad nacional.

Se simulará una mesa de entradas de la Justicia y se pondrán sobre tablas diversos reclamos, vinculados a la pérdida salarial, el rechazo al impuesto a las ganancias, pero también la defensa de la independencia de la Justicia, de jubilaciones dignas, de la educación pública y la salud de calidad para todos los ciudadanos.

Ads

“Desde diciembre del año pasado, perdimos más de 22% de nuestros salarios, y a esto se suma el estancamiento en la actualización del presupuesto para el funcionamiento de la Justicia. No sólo es un ataque a los trabajadores/as, sino a la independencia del Poder Judicial”, expresó Rubén Elizondo, secretario general de la Regional 4 de la UEJN.

Puede interesarte

Ads