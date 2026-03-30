La actualización de los ingresos previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), aplicará un incremento del 2,9% en línea con la inflación. De esta manera, la jubilación mínima pasará a ubicarse en torno a los $380.319, mientras que, con el refuerzo, alcanzará un total de aproximadamente $450.319.

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El bono de $70.000 continuará destinado principalmente a quienes perciben los haberes más bajos del sistema. En ese sentido, lo cobrarán de forma completa los jubilados y pensionados que reciben la mínima, así como beneficiarios de pensiones no contributivas y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para quienes superen ese ingreso, el esquema seguirá siendo escalonado: recibirán un monto proporcional hasta alcanzar el tope fijado.

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El refuerzo no será universal. Quedarán excluidos aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos superen los $450.319 mensuales, así como quienes perciban más de un beneficio previsional que, en conjunto, exceda ese monto.

El bono extraordinario se mantiene congelado en $70.000 desde 2024, sin actualizaciones, y funciona como un complemento para sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

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Con este esquema, el sistema previsional busca garantizar un piso de ingresos para los jubilados de menores recursos, en un contexto económico marcado por la inflación y la pérdida de poder de compra.

El nuevo esquema comenzará a regir con los pagos de abril, que se realizarán según el calendario habitual definido por ANSES.