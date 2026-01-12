Luego de que circularan versiones que la vinculaban sentimentalmente con el expresidente Mauricio Macri, recientemente separado de Juliana Awada, la actriz y conductora Juana Viale utilizó sus redes sociales para realizar un fuerte descargo y negar de manera tajante esas versiones.

A través de un extenso mensaje, Juana cuestionó el accionar de quienes difundieron la información y expresó: “Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente”. En esa línea, remarcó que “la mentira es un camino corto” y apuntó contra quienes, según sus palabras, “derrochan envidia, mienten y desinforman”.

En su publicación, la conductora también manifestó su malestar por el impacto de estas versiones y sostuvo: “No me voy a convertir en uno de esos que mienten, que aparentan, que les dan micrófono y peor aún, les pagan para desinformar, lastimando y mintiendo”. Además, agradeció a su entorno más cercano por el acompañamiento y concluyó: “Lamento el daño que causan estas falsas noticias. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”.



El posteo acá https://www.instagram.com/p/DTao-YTgK4n/?img_index=1

