Juana Tinelli y el influencer fitness Tomás Mazza confirmaron públicamente su romance durante una transmisión en vivo, luego de varias semanas de rumores, likes cruzados y señales en redes sociales que habían despertado especulaciones entre sus seguidores.

La confirmación llegó de manera espontánea y sin vueltas. Durante el vivo, Mazza le dijo a Juana: “Hola mi amor, qué linda estás”, a lo que ella respondió con un cómplice “Hola mi vida”. Ese intercambio fue suficiente para despejar cualquier duda y blanquear la relación ante miles de personas que seguían la transmisión.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/DUiqVeNjoWA/

