Una de las últimas participaciones marplatenses en los Juegos Panamericanos Junior, Juana Azerman participó en la final de Suelo de Gimnasia Artística con la ilusión de hacer un buen papel y acercarse a la lucha por las medallas.

La marplatense que representa al Club Once Unidos sostuvo la colocación en la que había clasificado a la final y se quedó con el octavo puesto en este aparato en particular donde logró la mejor calificación en la etapa preliminar.

Azerman fue una de las últimas en competir y logró una calificación de 11.566 con una penalización de 0.1 que la dejó en ese octavo puesto que no fue la única participación argentina en la competencia ya que también estuvo la doble medallista Julieta Lucas que finalizó en el quinto lugar (12.200).

El podio lo encabezó la estadounidense Charleigh Bullock con 12.500, mientras que la medalla de plata quedó en manos de la canadiense Stella Latendre con 12.400 que fue una de las grandes sorpresas porque había clasificado sexta. El último escalón fue para la mexicana Dominica Escartin (12.266).

Una buena participación para la joven de Mar del Plata que tuvo una gran primera experiencia en este nivel representando al país y que la posiciona bien para su proyección personal.

