La competencia de Gimnasia Artística tuvo una intensa jornada para la rama femenina en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción y donde tuvo su primera participación la marplatense Juana Azerman que disputará una de las finales individuales.

Dentro de los cuatro aparatos en competencia, pudo lograr el octavo mejor registro en la especialidad Suelo y entró en la final por ese aparato buscando acercarse a la lucha por las medallas; algo que será muy complejo.

En el All Around (la suma de los cuatro aparatos), Azerman terminó en el puesto 24 sumando una calificación de 12.350 en Suelo, 10.650 en Barras Asimétricas, 9.050 en Viga y 11.800 en Suelo. Su puntaje final fue de 43.850; prueba en la que Julieta Lucas se llevó la medalla de plata, una nueva para Argentina en la competencia.

El oro fue para Charleigh Bullock (USA) con 51.450, mientras que la argentina totalizó 51.100 y el podio lo completó la también estadounidense Addalye Van Grinsven.

Para Juana, el resultado de Suelo le sirvió para meterse entre las 10 mejores que disputarán la final de ese aparato, también beneficiada desde lo reglamentario por el hecho de que sólo dos deportistas por país pueden participar de la final. Eso dejó fuera a una de las estadounidenses y llegó igualada en el noveno puesto con la brasilera Francine Días de Olivera.

La final de Suelo Femenino está pautada para el próximo viernes a las 18.50 y también tendrá que competir con otra argentina, la propia Julieta Lucas que hizo un gran trabajo y es candidata a seguir sumando podios.

Cabe destacar que, en la competencia por equipos, Argentina terminó la jornada en el cuarto puesto por detrás de Estados Unidos, Brasil y Canadá que con los países con los que tendrán que luchar por medallas.