Juan Alberto Pazo renunció a su cargo como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), según confirmó el Ministerio de Economía durante la madrugada de este martes. La salida se formalizó a través del Decreto 890/2025, publicado en el Boletín Oficial, y será efectiva a partir del 18 de diciembre.

De manera simultánea, el Gobierno nacional designó como nuevo titular del organismo a Andrés Edgardo Vázquez, quien hasta el momento se desempeñaba como director general de la Dirección General Impositiva (DGI). El nombramiento fue firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Desde la cartera económica explicaron que la renuncia de Pazo responde a su decisión de regresar al sector privado, aunque seguirá colaborando con el equipo económico en tareas vinculadas al fortalecimiento de la actividad privada y el crecimiento del país. En el decreto, el Ejecutivo agradeció expresamente los servicios prestados durante su gestión.

Pazo había asumido al frente del ARCA el 11 de diciembre de 2024, en reemplazo de Florencia Misrahi. Su gestión estuvo marcada por una serie de reformas estructurales, entre ellas la simplificación de regímenes informativos, la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el impulso del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal.

La llegada de Vázquez es presentada por el Gobierno como una señal de continuidad en las políticas tributarias y aduaneras. El flamante director cuenta con más de 30 años de trayectoria en el ámbito fiscal, una sólida formación académica y experiencia internacional en prevención del lavado de activos y control financiero.

Con este recambio, el Ejecutivo busca sostener el rumbo del ARCA en línea con la estrategia económica de la actual administración, en un contexto de reformas orientadas a la desregulación, el control fiscal y la consolidación de las cuentas públicas.

Fuente: Infobae