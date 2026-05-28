Del Potro nominado al Salón de la Fama 2026 (foto: Reuters)

“Quiero agradecer de corazón todos los mensajes, el cariño y la solidaridad que recibimos en estos días tras el robo ocurrido en mi casa de Tandil”, escribió Del Potro en un mensaje publicado este miércoles.

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El ex número 3 del ranking ATP también destacó la labor de quienes participaron de la causa judicial. “Mi agradecimiento al fiscal de la causa, al fiscal general, a los jueces de garantías, DDI, autoridades policiales y medios que trabajaron en la causa y continúan investigando”, expresó.

Sin embargo, Del Potro lamentó que gran parte de los objetos sustraídos aún no hayan podido ser recuperados. Según señaló, se trata de pertenencias con un fuerte valor sentimental para él y su familia.

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“Lamentablemente, muchas cosas muy valiosas en lo emocional, recuerdos únicos e irremplazables para mi familia y para mí, no pudieron ser recuperadas”, manifestó.

El robo ocurrió el pasado 15 de mayo en su casa de Tandil. Días después, una investigación conjunta entre la Policía Federal Argentina y la Policía Bonaerense permitió desarticular a la banda presuntamente responsable del hecho. Según trascendió, varios de sus integrantes son ciudadanos chilenos y estarían vinculados con otros robos cometidos contra deportistas de elite en el exterior.

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Entre los objetos denunciados como robados se encontraban una cadena y una alianza de oro, una raqueta de tenis y relojes personales.

Pese al difícil momento, Del Potro cerró su mensaje con una reflexión vinculada a su ciudad natal: “Deseo profundamente que Tandil vuelva a ser ese lugar tranquilo y especial”.

El caso generó una fuerte repercusión tanto en Tandil como en el ámbito deportivo nacional, donde el ex campeón del US Open recibió numerosas muestras de apoyo.