Juan Martín del Potro fue nominado como candidato a la Clase 2026 del Salón de la Fama del Tenis Internacional, en la categoría Jugador. La nominación se da junto a dos nombres que pesan fuerte en ese deporte: Roger Federer y Svetlana Kuznetsova.

De esta manera, el argentino buscará su ingreso al museo del tenis en Rhode Island, Estados Unidos, un sitio que homenajea a las grandes personalidades y jugadores del mundo de la raqueta.

Juan Martín del Potro mantiene una marca increíble hace 15 años en el circuito de tenis (Foto: AFP)

Para ser elegido, un candidato debe recibir un voto afirmativo en el 75% o más de los sufragios enviados por el Grupo de votación (integrado por 140 periodistas de tenis, historiadores y miembros del Salón de la Fama) o un total combinado del 75% del resultado de ese mismo Grupo de votación y los puntos del voto de los fanáticos (vía web, hasta el 10 de octubre).

De modo que la votación no es una puja eliminatorias entre los candidatos, sino una compulsa independiente en la que cada uno de ellos busca su aprobación de ingreso. Los resultados se anunciarán en noviembre próximo.

ARCHIVO - Juan Martín del Potro (izquierda) saluda a Roger Federer tras imponerse en la final masculina del Abierto de Estados Unidos, el 15 de septiembre de 2009, en Nueva York. (AP Foto/Charles Krupa)

La reacción de Del Potro tras el anuncio del Salón de la Fama del Tenis

(X@delpotrojuan).

“Qué honor y qué privilegio ser nominado para tal reconocimiento. Muchas gracias Salón de la Fama del Tenis”, escribió el argentino en sus redes sociales.

En caso de lograr su ingreso, Del Potro se unirá a un selecto grupo que ya integran Guillermo Vilas, desde 1991, y Gabriela Sabatini, desde 2006.

El recorrido del tandilense por el tenis

Del Potro, campeón del US Open 2009, sumó 22 títulos en su carrera profesional. También obtuvo dos medallas olímpicas, una de bronce en Londres 2012 y otra de plata en Río 2016. Lejos de sus logros individuales, fue clave en 2016 al liderar al equipo de Argentina hacia el título de la Copa Davis.

El tenista argentino es de los pocos profesionales que logró ganar ante los considerados los tres grandes del tenis de esta época: Roger Federer, Rafael Nadaly Novak Djokovic. Su trayectoria concluyó con 439 victorias y 174 derrotas.

Fuente: TN