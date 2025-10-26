El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, emitió su voto este domingo en una escuela de Vicente López. Tras sufragar, expresó su deseo de que “a partir de mañana tengamos una Argentina un poco más humana” y llamó a los dirigentes a “escuchar más al pueblo” en lugar de hablar tanto.

En diálogo con la prensa, el dirigente subrayó la necesidad de recuperar valores colectivos frente a lo que describió como una “lógica cruel” instalada en la sociedad. “Es un día democrático, en el que debemos ser más humildes y aprender a interpretar lo que nos dice la gente a través de las urnas”, remarcó.

Grabois también señaló que durante la campaña le tocó dar “un combate particular contra la narcopolítica”, a la que definió como “el borde de la vida democrática”. “Si la narcopolítica se apodera de la Argentina, después no hay retorno”, advirtió.

En esa línea, afirmó que su espacio político buscó mantener coherencia entre las ideas y las acciones: “Pudimos aportar nuestras convicciones y nuestras propuestas; ahora será el pueblo quien evalúe nuestro trabajo”.

Grabois lamentó que “se haya puesto de moda ser cruel o despreciar a los que están peor”, y confió en que el resultado electoral marque un cambio de tendencia social.

El candidato concluyó con un llamado a la empatía y la esperanza: “Las elecciones pasan, los cargos cambian, pero lo que no puede cambiar es el compromiso con los más humildes y con una Argentina más justa y solidaria”.

Fuente: Dib