Después de que Victoria Villarruel congelara los sueldos de los senadores y se quejara del monto que percibe, Juan Grabois se sumó a la ola de críticas que recayeron sobre la vicepresidente por asegurar que “en breve me pagan dos chirolas”. El dirigente no solo le pidió que renunciara a su cargo, sino que recibió el respaldo de la diputada libertaria Lilia Lemoine.

El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) le recriminó a la presidente de la Cámara de Senadores el haber protestado por tener que congelar los aumentos de dieta, luego de que el Poder Ejecutivo la presionara para que firmara el decreto que oficializaba el congelamiento.

“Dejá de llorar y renuncia Videlina! No te quiere nadie. Algo vas a conseguir en el sector privado, y capaz te pagan tres chirolas”, ironizó el dirigente social, para luego ofrecerle ideas sobre las supuestas profesiones que podría ejercer, ya que, bajo su punto de vista, podría desempeñarse como “modelo de una fábrica de botas o abogada de genocidas”.

En línea con el descargo, Grabois destacó: “Aprovecha que por ahora hay mercado para la apología del terrorismo de Estado”. Incluso, profundizó la crítica al mencionar: “Hasta podrías hacer algo útil como panelista de los chimentos que escuchaste antes que te echen de la secta terraplanista de Milei”.

La polémica que se desató en torno a la figura de la vicepresidente no solo derivó en la contundente respuesta del dirigente, sino que generó una inesperada coincidencia entre el opositor y la diputada oficialista Lilia Lemoine, quien lleva varios meses enfrentada a Villarruel. Sin embargo, el discurso también fue bien aceptado por los simpatizantes de La Libertad Avanza (LLA).

Luego de que el líder del MTE repudiara los dichos de la vicepresidente, entre los comentarios que recolectó la publicación, la integrante del bloque de Diputados de LLA respaldó la postura de Grabois. “No me obligues a darte like, lpmqtrmp!”, bromeó la libertaria.

La titular del Senado volvió a quedar en el ojo de la tormenta, después de que anunciara por medio de una publicación en Instagram que había firmado el decreto para congelar los sueldos de los senadores hasta marzo. En medio de las felicitaciones y críticas que recibió al respecto, la dirigente expuso su disconformidad con la medida.

“Gano menos que el Presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros y así puedo seguir. No me dan vivienda ni nada. Esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos”, recriminó al mencionar que, mientras la dieta mantiene el monto, “la prepaga aumenta, los impuestos aumenta, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad”.

De la misma manera, Villarruel dejó en claro que el descontento no sería solo con la medida impuesta por la Casa Rosada, sino que criticó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por haber aumentado el sueldo de los integrantes de la Cámara Baja en un 70% el año pasado.

“Martín aumentó 70% sus dietas porque él es diputado y ahora volvieron a tener aumento. Digamos la verdad, por favor. Yo no creo que un país se haga mintiendo u ocultando las cosas”, denunció, para luego asegurar que su salario es “más bajo que hasta el de un vocero”, en referencia a Manuel Adorni. Y se diferenció al plantear: “Si de mi dependiera, lo tendría congelado por todo el año. Yo gano mucho menos que ellos y mi suelto está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice”.

Por otro lado, Lemoine reanudó sus críticas en contra de la vicepresidente, para asegurar que ganaría el mismo sueldo que Menem y Adorni. Junto a una captura de pantalla de los últimos haberes depositados por su función como diputada, la legisladora sentenció: “Martín y yo cobramos lo mismo”, al señalar que ambos percibirían un monto aproximado de 4 millones de pesos.

En línea con esto, la oficialista defendió al titular de Diputados al manifestar que “es un empresario exitoso y sortea su dieta”, para luego concluir: “No puedo creer que la vice se queje por ganar lo mismo que Menem o Adorni. Que vergüenza”. Hasta el momento, ni el presidente de la Cámara de Diputados, ni el vocero presidencial se proclamaron sobre las acusaciones.