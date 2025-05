Juan Etchegoyen contó el problema de salud que lo alejó de los medios: “No me paraba de sangrar”. En su regreso a Mitre Live, el periodista se refirió a lo que le ocurrió mientras estaba al aire en Desayuno Americano, por América TV.



En diálogo con Visionshow, Etchegoyen explicó: “Sí, el doctor me dio el alta, lo que pasa es que desaparecí de un día para el otro. Tuve un pico de presión, estaba al aire en Desayuno y me empezó a sangrar la nariz y la boca. Una locura”.



