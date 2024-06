El ciclismo marplatense está tratando de refundarse y volver a ocupar un lugar central en la actividad Mar y Sierras. Para ello hubo una importante reunión con los dirigentes del EMDER y contó con la participación del campeón olímpico Juan Curuchet que comentó los detalles en Marca Deportiva Radio pero además, anticipó una gran noticia.

"Fue una reunión muy productiva. Fui a hacer una nota periodística con el presidente de la Comisión de Ciclismo del Club River de Mar del Plata y nos pusimos a charlar para hacer un trabajo y que la ciudad tenga un calendario. Están dando el puntapié inicial y resolvimos hablar con Sebastián D´Andrea para explicarle la idea de la Subcomisión. En mi caso, la idea es devolverle algo al deporte que me dio tanto", indicó primero.

Luego fue más allá y habló sobre su próximo paso vinculado a la dirigencia deportiva: "El año que viene se hace la elección para la Confederación Panamericana de Ciclismo, la COPACI, donde me voy a presentar para la presidencia. Después de haber estado un tiempo alejado por problemas de salud, ahora estoy recuperado y en condiciones de afrontar este desafío. Empecé a encarar nuevos proyectos. Cuando aparecen estas inquietudes como la de Mar del Plata, vamos a apoyarlos con algunas ideas que tengo en la plataforma electoral".

Las elecciones serán en marzo en Panamá y tendrá tiempo para preparar los puntos más importantes de su plataforma: "Estamos trabajando con un grupo de personas de Suiza para ver que podemos traer una plataforma con la pirámide de desarrollo. El lunes viajo para allá".

El trabajo que pretenden hacer en nuestra ciudad, es el que se implementa a nivel internacional para la captación de los más chicos y así aumentar la base de la pirámide: "hay que volver a empezar desde cero con las bases y uno de los puntos de la plataforma electoral es la ciencia y la tecnología. En Inglaterra trabajan con una tecnología muy nueva, como un juego con el que van a la escuela o a los clubes del barrio con una bicicleta que tiene IA. Los chicos que tengan ganas con autorización de los padres, se suben a la bici y hacen un test de cinco minutos. Nosotros damos con la genética para que en una hora, sepa para que especialidad estaría apto en el ciclismo".

Su renombre internacional y la voluntad de comenzar a cambiar la realidad del ciclismo en el continente hará que apunte todos las energías a esta candidatura: "En mi vida no hay grises, o lo hago o no lo hago. Soy una persona educada por el deporte. Soy de la Universidad de la vida y creo que el deporte me enseñó todo. Se lo que el deporte puede darle a la persona. Trabajaré muchísimo para llegar. Creo que es un proyecto importante. Los Juegos Olímpicos serán en Los Ángeles y es nuestro continente. En París el ciclismo será representado por siete países, debemos darle más herramientas al continente para tener mayores países en los Juegos. Tengo la experiencia y un grupo de personas trabajando", concluyó Curuchet.