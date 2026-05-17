Detrás de cada partido hay mucho más que táctica y resultados. La figura del entrenador de fútbol convive con críticas, exigencias inmediatas y un trabajo que muchas veces queda condicionado por la urgencia de ganar. Sobre ese escenario habló Juan Carlos Peralta, secretario general de ATFA Mar del Plata y director de la Escuela de Entrenadores “Norberto Omar Nesumba”, en Radio Mitre Mar del Plata.

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Durante la entrevista, Peralta describió al fútbol como una profesión “de mucha pasión y mucha vocación”, aunque reconoció que también puede ser ingrata. “El triunfo de uno muchas veces es la derrota de otro que es colega”, explicó al analizar la realidad de los directores técnicos, especialmente en las categorías profesionales, donde los resultados suelen marcar el futuro inmediato de cada proyecto.

“El técnico siempre tiene la valija armada”, resumió al referirse a la presión constante que ejercen dirigentes, hinchas y medios de comunicación. En ese sentido, sostuvo que muchas veces no se respetan los tiempos de trabajo necesarios para desarrollar una idea futbolística. “Por lo menos tendría que haber un año de proceso”, consideró.

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Peralta también remarcó que el verdadero éxito de un entrenador no siempre pasa por salir campeón. Según explicó, uno de los principales objetivos debe ser lograr que los jugadores mejoren durante el tiempo que permanecen en un club. “En un torneo de 20 equipos gana uno solo. Lo importante es potenciar al futbolista”, afirmó.

Actualmente, además de desempeñarse como dirigente de ATFA, Peralta está al frente de la Escuela de Entrenadores marplatense, donde se forman nuevos técnicos con licencias habilitantes para distintas categorías del fútbol argentino. La institución funciona en el club Club Quilmes de Mar del Plata y cuenta con alrededor de 90 alumnos distribuidos entre los tres años de cursada.

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Según detalló, en los últimos años aumentó considerablemente el interés por estudiar la carrera de entrenador, especialmente después de la obtención del Mundial por parte de la Selección Argentina. “Después del Mundial hubo un empuje muy grande”, señaló. Además, destacó que muchos jóvenes se acercan aunque no hayan tenido experiencia previa como futbolistas profesionales.

En otro tramo de la charla, Peralta reflexionó sobre cómo cambió el vínculo de los chicos con el fútbol. “Antes estábamos todo el día jugando en el potrero, en la calle o en la escuela. Hoy muchos practican más en la Play que en la cancha”, comentó, marcando las diferencias entre generaciones y los nuevos desafíos para quienes trabajan en formación juvenil.

Consultado sobre sus referentes, mencionó a César Luis Menotti, Carlos Bilardo y Marcelo Bielsa como figuras fundamentales para el fútbol argentino. Sobre Bielsa, destacó especialmente el impacto positivo que suele generar en los jugadores más allá de los resultados deportivos.

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También se refirió al presente de la Selección y evitó cuestionar las decisiones de Lionel Scaloni. “Después de todo lo que logró no podemos discutirle nada”, expresó, al tiempo que valoró el trabajo silencioso que realiza el cuerpo técnico en el seguimiento de futbolistas y armado del grupo.

Finalmente, Peralta aseguró que quienes trabajan en ATFA mantienen un fuerte compromiso con el crecimiento del fútbol marplatense y la formación de jugadores y entrenadores. “Somos enamorados del fútbol”, resumió sobre una actividad que, pese a las dificultades y la presión, sigue movilizando a miles de personas dentro y fuera de la cancha.