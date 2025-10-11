Juan Butvilofsky: "Proyecto, sueño, me exijo, me enojo, celebro. Camino a los 50 y me siento más yo que nunca"
Juan es conocido como Buti, tiene más de dos décadas de experiencia en radio, gráfica y televisión. Actualmente conduce TN Extremo Plus y comenta deportes en Telenoche y En Síntesis de El Trece.
Juan Butvilofsky periodista deportivo conocido por su carisma y energía positiva en la televisión y la radio. Nació el 1 de febrero de 1976 y estudió la tecnicatura en periodismo deportivo en DeporTea.
Sus antepasados son rusos que emigraron desde la zona del Volga por la hambruna, y también tiene raíces italianas y francesas. Desde chico fue un apasionado del fútbol y llegó a ser capitán de la selección escolar. Está casado con Carolina, con quien tiene dos hijos, Ramiro y Josefina.
Juan es conocido como Buti, tiene más de dos décadas de experiencia en radio, gráfica y televisión. Actualmente conduce TN Extremo Plus y comenta deportes en Telenoche y En Síntesis de El Trece.
Buen tipo, querido en el ambiente y mentor de la frase: “esfuerzo, capacitación, ideas y método, son la hoja de ruta a seguir”... Por esto sin duda se merece ocupar mi espacio para dividir por letras su +Chance!!
C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estás haciendo? Mi vocación se hizo más evidente cuando empecé a estudiar periodismo deportivo. No tenía muy claro qué hacer cuando terminé la secundaria. Seguí a dos compañeros que se habían anotado en DeporTEA. Y ahí, haciendo radio, fundamentalmente, descubrí que toda esa parte histriónica, lo gestual, el humor, que es muy mío, tenía un escenario. Después se convirtió en oficio aún vigente. Pero sobre todas las cosas, para mí, comunicar es algo que conecta me da la chance de estar en escena.
H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? Voy hacia lo que me hace feliz. Soy cada vez más selectivo a la hora de darme y dar. Porque no quiero que les falte mi tiempo a mi esposa y a mis hijos. Lo mismo con mis viejos. Con mis amigos. Hoy hago impro en teatro y lo disfruto muchísimo. Otra vez esto de estar en un escenario. Pero con gente que quiero y admiro. Un día, Liniers me hizo un dibujo. Yo estaba triste porque se había muerto Fernando Peña. Y Liniers me dibujó un duende, y a ese agregó "un duende va a un lugar felíz". Y ese duende soy yo.
A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? Si. Estuve a punto de tirar la toalla cuando se terminaba un proyecto de radio en ESPN. Sentía que ya había pasado mi tiempo, mi tren. Había dado todo de mí durante más de veinte años y apenas llegaba a fin de mes. Ya tenía dos hijos. Y eso me hizo replantear todo. Pero la vida me enseñó que hay premio para el que no se entrega, aunque a veces no se vea la meta. Y seguí "corriendo", y metiéndole a mi manera, cada vez como si fuera la última vez, y una mañana me llamaron para sumarme a TN y a El Trece, y acá estoy, jugando.
N = ¿Nunca le dirías Sí a qué? Nunca le diría si a algo que implique traicionar a una persona, que afecte el medio ambiente o que vaya en contra de mis ideales. Soy absolutamente altruista. Me afecta demasiado todo lo que entiendo hace mal a uno, a los demás y al lugar que habitás.
C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? Conecto desde diferentes lugares. La alimentación consciente. La actividad física para cuidar al cuerpo. Ratitos en silencio disfrutando de la naturaleza. Hice el curso del Arte de Vivir y aprendí a "respirar mejor". Entiendo cómo funcionan las cosas aún sufriendo la parte de las cosas más racional y "occidental".
E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? Un día escuché algo así (no sé si será...). Los dragones de fuego, mi signo en el horóscopo chino, no volvemos a reencarnar. Es como que ya pasamos por todas las vidas, las pruebas, y es el paso final por este plano. Si es así, lo acepto. Y si hay algo después de la muerte, que sea cerquita de la gente que quiero. Igual, todavía pienso todo en modo vida. Proyecto, sueño, me exijo, me enojo, celebro. Camino a los 50 y me siento más yo que nunca, pleno.
Chacha Durán | @chachaduran
Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.
La 100 MDP. chachaduran.com
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión