En un contexto económico marcado por la pérdida del poder adquisitivo y la caída sostenida del consumo, desde el sector comercial de Mar del Plata advierten que la baja en las ventas registrada en marzo no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia que se viene profundizando en los últimos meses. Así lo planteó el presidente de la UCIP, Juan Blas Taladrid en diálogo con El Marplatense, quien alertó sobre el impacto directo en la actividad local.

Ads

“La caída de ventas ha sido un resultado ya esperado, lamentablemente”, afirmó Taladrid, al tiempo que relativizó los porcentajes puntuales y puso el foco en el arrastre de varios meses con ingresos insuficientes para los comercios. En ese contexto, explicó que muchos comerciantes están cubriendo gastos con capital propio, endeudándose o reduciendo su capacidad operativa.

Puede interesarte

El dirigente remarcó además que “los sueldos vienen por debajo de la inflación”, lo que impacta directamente en el poder adquisitivo. Esta situación, advirtió, podría agravarse en los próximos meses, reduciendo aún más la capacidad de consumo.

Ads

Por último, señaló que Mar del Plata depende principalmente del turismo interno: “dependemos del poder adquisitivo y del consumo de las familias argentinas”, sostuvo. A esto se suman dificultades en el plano industrial y en el comercio exterior, afectado por conflictos internacionales que modifican las condiciones del mercado y reducen la rentabilidad.

Ads