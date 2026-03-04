Juan Bautista Mahiques es el nuevo Ministro de Justicia
El fiscal general de la ciudad ocupará el lugar que deja Mariano Cúneo Libarona. La decisión la comunicó hace minutos el presidente Javier Milei en redes sociales.
El presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó el reemplazo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El elegido es Juan Bautista Mahiques, actual fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, en una decisión que marca un cambio significativo en una de las carteras más sensibles del Ejecutivo.
La confirmación se dio a través de una foto oficial publicada por el presidente en la Quinta de Olivos, junto a los funcionarios involucrados, donde se oficializó el recambio como parte de una redefinición de roles dentro del Gabinete nacional.
Mariano Cúneo Libarona presentó su renuncia con la intención de dedicarse nuevamente al ámbito privado. El alejamiento se venía negociando desde finales del año pasado y fue oficializado tras un encuentro con el jefe de Estado en la residencia presidencial.
La llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia se da en un contexto en el que el Gobierno viene priorizando la agenda judicial, especialmente frente a causas de alto impacto mediático y político que cobraron protagonismo en los últimos años.
La confirmación oficial del cargo se espera que se formalice en las próximas horas a través de la publicación en el Boletín Oficial, marcando así el inicio de una nueva etapa para la cartera de Justicia en el Gobierno de Milei.
